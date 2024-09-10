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10 сентября, 13:00

Экономика

Новости мира: экс-премьер Италии предупредил о возможном экономическом коллапсе в Европе

Новости мира: экс-премьер Италии предупредил о возможном экономическом коллапсе в Европе

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Экономический коллапс скоро может случиться в Европе. Об этом предупредил экс-премьер Италии Марио Драги в докладе Еврокомиссии. Рост показателей сильно замедлился за последние два года. Кроме того, Евросоюз потерял поставщика дешевой энергии – Россию, отметил Драги. А также испытывает серьезные демографические проблемы. К 2040 году с рынка труда ежегодно будет исчезать 2 миллиона работников.

В Калифорнии огонь охватил уже более восьми тысяч гектаров леса. Под угрозой находятся 36 тысяч строений, большинство из которых жилые дома, сообщают власти. Лесные пожары не могут потушить с прошлой недели. Жара и сильный ветер осложняют ситуацию. В результате пять тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Губернатор Нью-Гэмпшира спас участника конкурса обжорства. Во время поедания сэндвичей с лобстером один из мужчин подавился. Это заметил зритель в зале. Он выскочил на сцену и использовал прием Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути. Оказалось, что спасатель – известный в штатах чиновник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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