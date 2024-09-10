Граждане РФ могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов

Эксперты предупредили, что российские граждане могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов. Дело в том, что теперь кредитная организация обязана на два дня заморозить транзакцию, если она вызывает подозрения и кажется мошеннической.

Что именно должно вызывать подозрение банковских работников и какими способами на самом деле злоумышленники пытаются украсть деньги у граждан? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.