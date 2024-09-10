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10 сентября, 09:30

Экономика

Граждане РФ могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов

Граждане РФ могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов

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Эксперты предупредили, что российские граждане могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов. Дело в том, что теперь кредитная организация обязана на два дня заморозить транзакцию, если она вызывает подозрения и кажется мошеннической.

Что именно должно вызывать подозрение банковских работников и какими способами на самом деле злоумышленники пытаются украсть деньги у граждан? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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