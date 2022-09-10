"Газпром" решил не возобновлять работу газопровода "Северный поток"

"Газпром" решил пока не возобновлять работу газопровода "Северный поток – 1". До старта отопительного сезона осталось всего ничего.

Как будет дальше развиваться ситуация? Сколько будет стоить газ этой зимой? И куда Россия будет девать все эти недопоставленные в Европу объемы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.