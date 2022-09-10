Новости мира: самый посещаемый бассейн в Париже закрыли из-за роста цена на электричество

В Париже из-за роста цен на электричество и газ закрылся самый посещаемый бассейн. Он был частью крупнейшего спортивного центра, где ежегодно занимались почти 400 тысяч человек. Компания, которая владеет комплексом, заявила, что счета выросли с 15 до 100 миллионов евро. В планах – закрыть еще 30 бассейнов по всей Франции, содержать их просто невыгодно.

Энергокризис заставил власти Венгрии пойти на жесткие меры. В госучреждениях страны ввели лимит на тепло. В помещениях отныне должно быть не выше 18 градусов тепла. Об этом сообщил офис премьер-министра Виктора Орбана. А для того, чтобы согреться дома, жители Венгрии смогут приобрести до 10 кубометров дров по замороженным ценам. Правда, для этого придется обратиться напрямую в лесхоз.

А в Молдавии дрова довели до отставки министра окружающей среды. Юлиана Кантараджиу покинула пост после разгоревшегося скандала. Она должна была обеспечить до 1 сентября запуск сайта, который информирует о запасах дров. Они в дефиците из-за роста цен на газ. С выполнением поручения запоздали, причем в разговоре с журналистами министр дала понять, что не видит в этом ничего страшного. Это вызвало волну возмущения, граждане потребовали отставки.