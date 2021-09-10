Платежная система Visa объявила о повышении тарифов

Платежная система Visa объявила о повышении комиссии за оплату картой во всех российских супермаркетах. Новый тариф, составляющий 1,3%, начнет действовать в следующем году.

Крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы в России лишатся льготы. После этого плата за покупки по некоторым картам повысится до двух процентов.

В компании заявили, что приводят свои тарифы в соответствие с рыночными реалиями. Эксперты не исключают, что вслед за Visa, оплату повысит и Mastercard. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.