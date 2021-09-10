В России выпустят монеты, посвященные пандемии коронавируса. Об этом объявил Российский фонд прямых инвестиций и Гознак. В продажу поступят два нумизматических набора.

Там будет памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду врачей, и сувенирные жетоны, отчеканенные Московским монетным двором из недрагоценного металла – нейзильбера – "Центр имени Гамалеи. Спутник V" и "Российский фонд прямых инвестиций". Он инвестор первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.