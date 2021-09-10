Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено

Строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено. Об этом сообщается в телеграм-канале "Газпрома".

Работы планировали закончить еще в конце 2019 года, но введенные тогда санкции США помешали это сделать.

Газопровод проходит по дну Балтийского моря и состоит из двух труб длиной порядка 1 200 километров. Ожидается, что поставки газа могут начаться с 1 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.