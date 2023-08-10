Новости часа: кабмин дополнительно выделит 5 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ дополнительно выделит 5 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Обкатку поездов без пассажиров на МЦД-3 проведут 15 и 16 августа. Об этом заявил Дептранс.

"АвтоВАЗ" не планирует повышать стоимость бюджетных машин. Самый дешевый автомобиль в линейке компании – это Granta в базовой комплектации, которая стоит 692 300 рублей.