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17:15

Экономика

Новости часа: кабмин дополнительно выделит 5 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

Новости часа: кабмин дополнительно выделит 5 млрд рублей на поддержку авиаотрасли

Новости часа: производство конденсаторов планируют запустить в парке "Руднево"

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Новости часа: Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Эксперты рассказали, как падение рубля отразится на ценах на автомобили в РФ

Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями с 15 августа

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Новости часа: ВСУ за полтора часа выпустили 25 кассетных боеприпасов по ДНР

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиево-Посадском округе

Новости часа: в Сергиевом Посаде 19 домов остались без горячей воды из-за ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ дополнительно выделит 5 миллиардов рублей на поддержку авиаотрасли. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Обкатку поездов без пассажиров на МЦД-3 проведут 15 и 16 августа. Об этом заявил Дептранс.

"АвтоВАЗ" не планирует повышать стоимость бюджетных машин. Самый дешевый автомобиль в линейке компании – это Granta в базовой комплектации, которая стоит 692 300 рублей.

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экономикатранспортбизнесавтовидеоСтанислав Кулик
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