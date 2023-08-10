Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

В Минпромторге не видят причин для роста цен на продукты в ближайшее время. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, стоимость некоторых видов продовольствия может даже снизиться.

Например, это касается мясной группы продуктов. Сыграет свою роль сезонный фактор, а именно закончится время отпусков и дачный период. Новый урожай овощей и фруктов увеличит предложение и удержит цены в своем секторе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.