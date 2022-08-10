Завод IKEA в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

Завод IKEA снова заработает в Тихвине уже 1 сентября. Об этом сообщили в профсоюзе. Всего на предприятии будут работать две смены – неделя через неделю. Оплата сотрудников составит 90% от оклада. Сейчас там уже готовят всю необходимую технику.

В таком режиме предприятие будет работать ориентировочно до нового года. При этом покупателя на него пока что нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.