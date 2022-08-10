Темпы замены лифтов в России не снизились даже при росте цен и сокращении субсидий. Об этом сообщили в Минстрое.

Подъемники подорожали уже на 30%. Спасет ли ситуацию импортозамещение и как производят лифты в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.