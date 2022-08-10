Новости последнего часа: в РФ продолжилось снижение цен на строительные материалы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в России наблюдается снижение цен на строительные материалы. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Число пострадавших при взрывах в Крыму возросло до 13. Об этом заявил Минздрав региона.

Выпуск кормов для домашних животных в РФ закрывает внутренние потребности. Об этом рассказали в Минсельхоз.