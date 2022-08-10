Цены на лифты выросли на 20–40%

Цены на лифты взяли резкий курс наверх – от 20 до 40%. Чтобы удержать дальнейший свободный полет, придется наладить отечественное производство.

Есть ли у российских заводов потенциал роста? И доживут ли до лучших времен старые лифты столичных многоэтажек? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.