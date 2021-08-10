Москвичам рассказали о ценах на бензин

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на 95-й бензин.

На "Лукойле" он подорожал на 10 копеек. Сейчас литр стоит 52,17 рубля. На "Роснефти" цена, наоборот, опустилась на 20 копеек до 50,60 рубля.

На "Газпромнефти" практически самый большой ценовой скачок – плюс 30 копеек за неделю. Теперь на ценнике 51 рубль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.