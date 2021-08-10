Москвичам рассказали о ценах на бензин

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на бензин Аи-92.

За неделю на "Лукойле" он подорожал на 10 копеек, сейчас литр стоит 46,05 рубля. На "Роснефти" дешевле, но подорожание более значительное – плюс 20 копеек за последнее время до 45,80 рубля.

На "Газпромнефти" стоимость тоже выросла, но предложение самое выгодное – 45,70 рубля стоит литр. На прошлой неделе было 45,50 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.