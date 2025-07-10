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Новости

10 июля, 20:45

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

Производитель Labubu подал заявку на регистрацию товарного знака

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о маркетплейсах

Рублевые вклады в российских банках начали приближаться к 60 триллионам

В РФ доля сделок в рассрочку на рынке новостроек достигла 40%

Эксперт рассказал, какие продукты сильнее всего подешевели и подорожали за неделю

Экономический обозреватель сообщил о росте американских биржевых индексов

На Западе обеспокоились успехом российских компаний, которые заменили импорт

Банкам запретили брать плату за установление пониженной ставки по ипотеке

"Семейную ипотеку" могут запретить оформлять не по месту прописки

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года. В то же время курс евро опустился ниже 87 рублей.

Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 водных зонах в Подмосковье. В их числе – озеро Светлое в Воскресенске, зона отдыха Челохово на реке Десне в Егорьевске, пруд в парке "Победа" Дмитровского округа, водоем Западный в Электростали. Непригодными для купания признаны река Серебрянка в Пушкине, озеро Лесное под Сергиевым Посадом и другие.

В Москве продолжается масштабное благоустройство территории спорткомплекса "Лужники". После проведенных работ на центральной площади появится фонтан. Кроме того, зимой в этом месте будет большой каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаобществогородвидеоАлексей Лазаренко

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