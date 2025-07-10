Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 75 рублей впервые с 11 мая 2023 года. В то же время курс евро опустился ниже 87 рублей.

Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 водных зонах в Подмосковье. В их числе – озеро Светлое в Воскресенске, зона отдыха Челохово на реке Десне в Егорьевске, пруд в парке "Победа" Дмитровского округа, водоем Западный в Электростали. Непригодными для купания признаны река Серебрянка в Пушкине, озеро Лесное под Сергиевым Посадом и другие.

В Москве продолжается масштабное благоустройство территории спорткомплекса "Лужники". После проведенных работ на центральной площади появится фонтан. Кроме того, зимой в этом месте будет большой каток.

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