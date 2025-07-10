10 июля, 06:30Экономика
На Западе обеспокоились успехом российских компаний, которые заменили импорт
На Западе обеспокоились из-за успеха российских компаний, которые заменили импорт. Как пишет Bloomberg, это создает препятствие для возвращения брендов, ушедших с рынка России.
Автор статьи также отмечает, что развитие собственного производства сопровождается значительным увеличением доходов. После начала спецоперации, как пишет Bloomberg, рост заработных плат в России превзошел инфляцию.
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