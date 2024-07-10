Новости регионов: список системно значимых банков могут сократить в РФ

К осени в России может значительно сократиться перечень системно значимых банков. В частности оттуда может исчезнуть ряд игроков, долгое время входивших в список. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Центробанке. Регулятор может исключить из реестра Райффайзенбанк, который сокращает свое присутствие в стране. Также из перечня может пропасть Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.

Тем временем количество госпитализированных в Туве после отравления в лагере "Чагытай" выросло до 47. Об этом сообщил министр здравоохранения республики. В данный момент в больницах находятся 46 детей и один воспитатель. Возбуждено уголовное дело.

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