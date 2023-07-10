Новости часа: "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ расчетный центр для платежей в нацвалютах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "АвтоВАЗ" предложил создать в РФ государственный расчетный центр для платежей в нацвалютах. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

Сергей Собянин заключил с шестью регионами соглашения о развитии беспилотных авиасистем. Об этом говорится на сайт мэра столицы.

Более 300 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в День московского транспорта. Таковы данные Дептранса.