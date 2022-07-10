В Ozon рассказали о процедуре возврата товара

Старший менеджер по коммуникациям Ozon Янина Гаврилова рассказала, как организован возврат товара на маркетплейсе.

"Процесс возврата у нас очень легкий. При этом мы просим продавца предоставить документы, подтверждающие качество товара. Для этого у него есть три дня. Если этого не происходит, то мы скрываем карточку товара. И на все время разбирательства продавец не может реализовывать товар, который вызывает вопросы", – заявила специалист.

Проблему контрафактных товаров на маркетплейсах ранее рассматривали в Минпромторге и раскритиковали за подобные случаи площадку Wildberries. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.