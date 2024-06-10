Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 23:30

Экономика

Специалисты прокомментировали решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 16%

Специалисты прокомментировали решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 16%

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ЦБ РФ решил не менять ключевую ставку и оставил ен на уровне 16% годовых, при этом регулятор не исключил ее повышения летом 2024 года. Как отметили эксперты, в обычной ситуации повышение ключевой ставки обусловлено желанием снизить инфляцию в стране. Однако при высокой ставке в России сохраняется высокая инфляция.

Чем продиктовано решение ЦБ? Почему высокая ключевая ставка не влияет на уровень инфляции? И что в такой ситуации делать со своими накоплениями? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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