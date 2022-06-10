В Сети опубликовали стоимость блюд обновленного McDonald’s

В Сети появись ценники блюд бывшего McDonald’s. Например, двойной чизбургер стоит 129 рублей. Цезарь ролл – 179 рублей. В меню остались и наггетсы – 69 рублей за 6 штук. Набор из бургера, картошки фри и напитка стоит 253 рубля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.