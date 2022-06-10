Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Ключевая ставка вернулась на досанкционный уровень – до 9,5% годовых. Такое решение 10 июня принял Центробанк, снизив ее на полтора пункта.

Как это отразится на инфляции? Что будет с ипотекой и другими кредитами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.