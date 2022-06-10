Starbucks продолжила продавать свое имущество после ухода с рынка РФ

Второй день у бывшего кафе Starbucks наблюдается длинная очередь. По словам людей, которые стоят в ожидании, кофейня распродает свое имущество.

Например, купить можно кружки, термосы, а также кофе. Ранее компания приняла решение покинуть российский рынок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.