Низкие темпы роста цен в РФ пока нельзя назвать устойчивым замедлением инфляции – глава ЦБ

Текущие низкие темпы роста цен в России пока нельзя назвать устойчивым замедлением инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

10 июня открыли новую станцию МЦД-2, она расположена в районе Печатники, сообщил Сергей Собянин.

11 июня московские парковки будут работать в обычном режиме. 12 и 13 июня – бесплатно. Об этом рассказал Дептранс.