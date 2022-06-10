Компания Starbucks начала распродавать вещи из своих кофеен

Компания Starbucks распродает все из своих кофеен. Продают продукцию с фирменным лейблом: кружки, термосы и кофе. Очевидцы говорят, что очередь на улице Правды стоит второй день.

Ранее компания приняла решение покинуть российский рынок.

Подробнее о ситуации вокруг сети кофеен – в эфире телеканала Москва 24.