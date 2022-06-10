ЦБ РФ понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14–17%

Банк России понизил прогноз инфляции в РФ на 2022 год до 14–17 с 18–23%. Также стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта – до 9,5%.

Сергей Собянин и директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли станцию Печатники Московских центральных диаметров (МЦД).

Трафик на дорогах столицы в вечернее время составит 9 баллов, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).