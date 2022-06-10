В Минфине спрогнозировали снижение ипотечных ставок

Минфин спрогнозировал снижение ипотечных ставок и восстановление спроса на вторичное жилье. Квартиры дешевеют второй месяц подряд. Об этом сообщили риелторы.

Продавцы вынужденно делают скидки, так как ипотека дорого обходится покупателям. Под какой процент реально взять займ на жилье? И где найти самые дешевые квартиры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.