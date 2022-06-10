Бывшая сеть McDonald’s сообщила, что название приложения "Мой бургер" будет временным

Бывший McDonald’s совсем запутал своих клиентов. Утром пользователи приложения заметили, что оно переименовалось в "Мой бургер" и думали, что это новое название сети. Но в компании эту версию опровергли. По их словам, данное наименование временное.

На "Яндекс картах" некоторые точки называются "Мак". Но и это не финальный вариант. При этом до открытия первых 15 ресторанов остается всего два дня. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.