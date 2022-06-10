ЦБ начал проверку введенных комиссий по валютным счетам в банках РФ

Центробанк РФ изучит соответствие введения российскими банками комиссий по валютным счетам условиям заключенных договоров и при необходимости примет надзорные меры. В ЦБ подчеркнули, что финансовые организации не должны ухудшать условия обслуживания клиентов.

Еще на 15 перекрестках в Москве до конца года сделают вафельную разметку, сообщили в Дептрансе.

Дополнительный поезд запустят с 27 июня из Москвы в Крым для доставки туристов.