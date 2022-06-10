Американская компания IBM прекратила все операции на территории России.

После объявления об уходе волноваться пришлось владельцам офисов по всей стране. Что будет с оборудованием? Есть ли достойная альтернатива в области программного обеспечения? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.