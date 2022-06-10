В России начали закрываться магазины Huawei – СМИ

В России начали закрываться магазины Huawei. Еще в феврале прекратила работать точка в Москве, а следом за ней остановили продажи еще несколько подразделений в регионах.

Как пишут СМИ, собственных магазинов у китайского IT-гиганта в России нет. Это точки партнерские и закрываются они из-за нехватки товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

