Новый McDonald’s сменил название приложения на "Мой Бургер"

Официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура.

В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом.

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии бывших промзон Южное Бутово и Автомоторная.

На 24–25 километрах Ленинградского шоссе началось строительство путепровода.

