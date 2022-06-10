Бывшая сесть ресторанов McDonald’s сменила название приложения на "Мой Бургер"

Приложение McDonald’s при обновлении переименовалось в "Мой бургер". Об этом сообщают пользователи. Изменились также дизайн и навигация.

Представители компании сообщили, что название временное. А в залах ресторанов быстрого питания уже расставили мебель. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.