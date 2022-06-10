Бывшие рестораны McDonald's в Москве на картах "Яндекса" переименовали в "Мак"

В Москве бывшие рестораны McDonald's на картах "Яндекса" переименовали в "Мак". Рестораны откроются 12 июня.

Ранее стало известно, что официальное приложение нового McDonald’s в AppStore получило название "Мой Бургер". По словам разработчиков, у сервиса обновились дизайн и структура. В приложении будет возможно сделать мобильный заказ как в ресторанах, так и с доставкой на дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.