В Balenciaga запустили продажу заколок для волос

Ушедший из России модный бренд Balenciaga снова удивляет поклонников. В продаже появились фирменные заколки марки. Их стоимость в пересчете на рубли составляет 17 тысяч.

От обычных, за 50 рублей, люксовый аксессуар отличается лишь логотипом, пишут в соцсетях покупатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.