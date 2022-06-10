Все рестораны нового McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев

840 новых ресторанов, сменивших McDonald's, откроются в РФ в течение двух месяцев. Об этом заявили в компании, выкупившей российские активы популярной сети.

Новый логотип любителям фастуда уже показали, а вот название пока держат в секрете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.