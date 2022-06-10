Бренды Adidas и Reebok планируют возобновить работу в России – СМИ

Готовятся к возвращению на российский рынок Adidas и Reebok. Случиться это может якобы уже в ближайшие месяцы, сообщают СМИ со ссылкой на свои неофициальные источники.

Ушедший из России бренд Victoria's Secret, как пишут пользователи в соцсетях, устроил подпольную распродажу в ТЦ "Метрополис". Покупательниц якобы пригласили тайно и распродали остатки белья. Представитель бренда, комментируя информацию СМИ, заявил, что, возможно, речь идет о каком-то внутреннем мероприятии компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.