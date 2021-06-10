10 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Как обеспечить развитие экономики России? Роль системных реформ и научно-технического прогресса". Перед журналистами выступили:



экономист, писатель, предприниматель Петр Заборцев;

вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Валерий Шагаев;

предприниматель, генеральный директор "ОС-ЦЕНТР" Анна Заборцева;

исполнительный директор INTECH Александр Мустакерски.