10 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Как обеспечить развитие экономики России? Роль системных реформ и научно-технического прогресса". Перед журналистами выступили:
- экономист, писатель, предприниматель Петр Заборцев;
- вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Валерий Шагаев;
- предприниматель, генеральный директор "ОС-ЦЕНТР" Анна Заборцева;
- исполнительный директор INTECH Александр Мустакерски.