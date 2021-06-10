Москвичам рассказали, возможно ли сэкономить в этом году в Сочи

Специальный корреспондент Александр Кушак летит в Сочи. Его траты на 3 дня составят 12 тысяч рублей. При этом он постарается потратить как можно меньше.

Возможно ли сэкономить в этом году в Сочи? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.