Москвичам рассказали о цене на черешню

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черешню на столичных рынках.

На Лосиноостровском цена за килограмм составляет 300 рублей, стоимость за последнюю неделю не менялась. А на Преображенском рынке черешня подорожала – была по 200 рублей, а стала по 250 рублей.

Почти на 50% стоимость снизилась на Усачевском рынке. 1 июня килограмм ягод стоил 1 000 рублей, а теперь – 600 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.