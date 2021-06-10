В России могут запретить крупным сетям работать по ночам и в выходные

В Совете Федерации предлагают закрывать крупные магазины на выходные и на ночь. Авторы инициативы уверены, что мера поможет поддержать небольших производителей.

Суть идеи – если супермаркеты не будут работать по выходным, то россияне будут больше ходить на ярмарки. На такие торговые площадки появится спрос, их будет проще организовывать, особенно в регионах.

Однако эксперты с этим не согласны. Они считают, что не стоит так вмешиваться в рыночную экономику. Предприятия, по их мнению, должны сами устанавливать часы работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.