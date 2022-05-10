В более чем 50 странах растет число случаев заболевания ковидом – ВОЗ.

Санкции против РФ могут усилить популярность в стране криптовалют – доклад МВФ.

Расписание некоторых поездов Рижского направления МЖД изменится в мае – июне.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.