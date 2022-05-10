Экономист оценил ситуацию с новым пакетом санкций от Евросоюза

Евросоюз всю неделю пытался согласовать шестой пакет санкций. Мешает ввести новые ограничения вопрос эмбарго на российскую нефть.

Члены ОПЕК договорились увеличить добычу черного золота. Тем временем Россия снова смогла расплатиться по своим международным займам. А пивовары ищут замену импортным поставкам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.