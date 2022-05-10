МИД Франции оценил введение эмбарго на российскую нефть

МИД Франции: введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть – вопрос нескольких дней.

В Москве ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду, людям нужно быть осторожнее на улице.

Газ для транзита через Украину поставляется штатно, в соответствии с заявками потребителей – "Газпром".

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.