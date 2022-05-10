Российские пивовары столкнулись с нехваткой хмеля. Из-за санкций его поставки сильно затруднены. А около 90-ста процентов этого продукта, который необходим при производстве, это импорт.

В России, как следствие, могут отменить ввозные пошлины на хмель и обнулить НДС на импортное оборудование для пивоваренных заводов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.