Евросоюз неделю пытался согласовать шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз всю неделю пытался согласовать шестой пакет санкций против России. Мешает ввести новые ограничения вопрос эмбарго на российскую нефть. Члены ОПЕК договорились увеличить добычу черного золота.

Тем временем, Россия снова смогла расплатиться по своим международным займам. При этом пивовары пока ищут замену импортным поставкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.