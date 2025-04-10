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10 апреля, 11:30

Экономика

Конфликт США и Китая может ударить по экономике России

Конфликт США и Китая может ударить по экономике России

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Президент США Дональд Трамп ввел рекордные пошлины в 125% на товары из Китая. В ответ Пекин пообещал не поддаваться давлению и защищать свои интересы. Российские эксперты предупреждают, что торговый конфликт может отразиться и на нашей экономике.

Замедление китайского экспорта приведет к снижению спроса на нефть и газ, что повлияет на российский бюджет. Кроме того, Китай может компенсировать убытки, повысив цены на товары, которые активно поставляются в Россию – от электроники до одежды. В Ассоциации торговых компаний отмечают, что уже сейчас возникают сложности с проведением платежей по санкционным поставкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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