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Новости

Новости

10 апреля, 22:00

Экономика

Новости часа: физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза

Новости часа: физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза

"Деньги 24": стоит ли вкладывать деньги в золото

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В РФ продлили программу упрощенного поступления студентов из зарубежных вузов

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Физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза по сравнению с февралем, до 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Почти 470 миллионов рублей сэкономили пассажиры автобусов Подмосковья с начала года благодаря транспортным картам.

Движение по прямому съезду с МКАД на Калужское шоссе откроют 11 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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