Новости часа: физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза

Физлица в марте увеличили покупку акций почти в 4,5 раза по сравнению с февралем, до 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Почти 470 миллионов рублей сэкономили пассажиры автобусов Подмосковья с начала года благодаря транспортным картам.

Движение по прямому съезду с МКАД на Калужское шоссе откроют 11 апреля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.