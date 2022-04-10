Экономист рассказал, как отмена комиссии на покупку валюты на бирже повлияет на курс рубля

С понедельника, 11 апреля, Центробанк отменяет комиссию в 12% на покупку валюты на бирже.

Как это отразится на курсе рубля? И есть ли шансы у криптовалют стать массовым явлением в РФ? На эти и другие вопросы ответил экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков.

